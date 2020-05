Italia, Massimo Versace (Sun Pharma) miglior country manager internazionale

C’è un italiano tra i top manager mondiali di uno dei colossi del settore del farmaci equivalenti: è Massimo Versace, general manager di Sun Pharma Italia, subsidiary italiana dell’azienda che fa parte stabilmente dei Top Five di settore. Nei giorni scorsi Sun Pharma International (multinazionale da 32mila dipendenti e oltre 5miliardi di dollari di fatturato) ha infatti celebrato il suo Excellence Manager Awards con una cerimonia virtuale che ha raccolto tutto il management di Europa e Aree Asia – Pacifico: Versace (genovese, classe 1966, con una lunga e completa esperienza nel mondo del farmaco, sia brand che generico) è stato scelto tra tutti i top aziendali come miglior Country Manager per il periodo 2019-2020, affermandosi nella multinazionale sia per i risultati di mercato raggiunti in Italia, dove è alla guida dalla fine del 2018, che per la capacità di creare reputazione, penetrazione e sviluppo di Sun Pharma. Nel nostro Paese, Sun Pharma ha ormai superato i 40 milioni di euro di fatturato sviluppati con le tre divisioni hospital, retail, e la più recente Brand Division, confermandosi stabilmente nella classifica dei 10 maggiori player nazionali del settore degli equivalenti.