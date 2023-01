Un clochard è morto la scorsa notte a Milano, probabilmente a causa del freddo, in un sottopasso dove aveva trovato rifugio nella zona della stazione centrale. L’uomo, dell’apparente età di 50 anni, non è stato ancora identificato. Indagano i carabinieri. Il cadavere è stato trovato nel sottopassaggio Mortirolo da alcuni volontari che assistono le persone senza casa. Nelle scorse settimane a Milano atri due senzatetto erano morti per strada a causa del freddo.