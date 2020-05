Italia, operazione Cdp-Sace-Bpm: 40 mln per la crescita all’estero di Esseco

Cassa Depositi e Prestiti, Banco BPM e SACE hanno sostenuto i progetti di crescita nazionale e di espansione nei mercati esteri del Gruppo Esseco, leader nello sviluppo dell’innovazione tecnologica e capacità produttiva per il mondo della chimica inorganica e dell’enologia, siglando recentemente un contratto di finanziamento da 40 milioni di euro, di durata 7 anni. L’operazione conclusa tra Banco BPM e il Gruppo Esseco ha visto la partecipazione di CDP, con una quota di 20 milioni di euro, garantita da SACE, che con Simest costituisce il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, per un ammontare complessivo pari a 40 milioni di euro. L’obiettivo del finanziamento è rafforzare la struttura produttiva e la presenza nei mercati esteri dell’azienda. Le origini del gruppo industriale di San Martino di Trecate risalgono ai primi anni ’20: “In quegli anni – ricorda Piero Nulli, presidente di Esseco Group – l’azienda ha spostato il proprio focus sulla chimica, avviando il primo impianto per la produzione dell’anidride solforosa utilizzata in molti settori industriali e anche nella produzione del vino. Dopo quasi un secolo, il Gruppo è diventato leader nel settore chimico ed enologico, specializzandosi sia in prodotti lavorati per l’industria e l’agricoltura, sia nella ricerca e progettazione di soluzioni innovative e macchinari per la produzione del vino”.

Nunzio Tartaglia, Responsabile CDP Imprese ha così commentato: “Il Gruppo CDP, con questa operazione, conferma il proprio supporto al fianco del Made in Italy e delle nostre imprese, con l’obiettivo primario di favorire e incrementare i processi di innovazione e di espansione delle eccellenze italiane nel mondo, in particolare nei settori della chimica e dell’agroalimentare che assumono, anche a livello internazionale, un rilievo strategico per l’economia del Paese”. Simonetta Acri, Responsabile Mid Corporate e PMI di SACE, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver offerto il nostro supporto a quest’azienda italiana che rappresenta un unicum nel panorama della chimica mondiale con prodotti sia industriali che enologici. Siamo sempre al fianco delle imprese che vogliono rafforzare la propria presenza sui mercati esteri e, in quest’operazione, il finanziamento controgarantito da SACE ha sostenuto l’acquisizione di un’azienda target tedesca con un’offerta complementare al core business del Gruppo, consentendo a Esseco di ampliare ulteriormente la gamma di prodotti offerti”. Fabrizio Marchetti, Responsabile Mercato Corporate Nord-Ovest di BANCOBPM, commenta: “Siamo orgogliosi di aver supportato quest’azienda piemontese, un’eccellenza a livello nazionale e mondiale nell’ambito della chimica inorganica e dell’enologia. La capacità innovativa, il respiro internazionale e l’attenzione alle persone sono alcune delle caratteristiche di questa bellissima e storica iniziativa imprenditoriale, caratteristiche che contribuiranno sempre più a rendere forte ed evoluto il Made in Italy”.