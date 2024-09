Italia-Romania, al via partnership tra Italpress e Adv Communication

ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia di Stampa Italpress e ADV Communication di Bucarest hanno sottoscritto una partnership internazionale che consentirà uno scambio reciproco di contenuti tra le due realtà, valorizzando al tempo stesso peculiarità ed eccellenze di Italia e Romania.

Italpress è stata fondata 36 anni fa da Gaspare Borsellino. Ha redazioni e studi televisivi e multimediali a Palermo, Roma e Milano, un ufficio di corrispondenza a New York, una capillare presenza in Italia e nelle principali capitali estere, oltre a partnership internazionali con altre agenzie europee e dell’area Med.

“Siamo entusiasti di intraprendere questo progetto con ADV Communication – afferma il direttore responsabile dell’Italpress, Gaspare Borsellino -. Questa partnership rappresenta per noi un’opportunità per espandere la nostra presenza internazionale anche nell’Est Europa, promuovendo uno scambio culturale e informativo che arricchirà le testate nostre abbonate e le relazioni tra i due Paesi”.

ADV Communication è stata fondata nel 2001 da Giulio Bertola ed è l’Agenzia di Comunicazione integrata e Ufficio Stampa a capitale italiano che, negli ultimi venti anni, ha partecipato alle più importanti internazionalizzazioni di aziende italiane nel Paese, in molti settori: Energia, Trasporti, Automotive, Costruzioni, oltre che essere, dal 2003, l’ufficio stampa ufficiale di Confindustria Romania, la più grande Rappresentanza Internazionale di Confindustria, che ha accompagnato nella sua crescita associativa fino ad oggi, definendone le strategie di comunicazione, in Romania e in Italia e realizzando i più significativi eventi istituzionali, con la partecipazione delle più alte cariche dei rispettivi Stati.

“Siamo onorati di collaborare con un partner prestigioso come Italpress – dice Gabriela Popa, Communication Specialist dell’Agenzia ADV -. Questa partnership non solo rafforza il nostro impegno verso una comunicazione di qualità ma pone le basi per una nuova era di cooperazione tra i media dei nostri due Paesi, a supporto anche dei maggiori investimenti italiani in Romania”.

