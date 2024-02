Italia-Santa Sede, Parolin: incontro molto proficuo, toccati tanti temi

“Dalla famiglia all’Imu, si è accennato al tema del fine vita”

Roma, 13 feb. (askanews) – “Per noi, come delegazione Vaticana, è stato un incontro molto proficuo, si sono affrontati vari temi e alcuni sono stati approfonditi in modo più specifico”.Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che si è intrattenuto a parlare con i giornalisti uscendo da palazzo Borromeo dove si sono svolte le celebrazioni per il 40esimo anniversario dell’accordo di modificazione del concordato, siglato nel 1984, a cui hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni che ha avuto un bilaterale con Parolin.”Al centro delle nostre conversazioni – ha detto – ci sono stati temi ‘italiani’, la famiglia, riconoscendo quello che il governo ha fatto, come l’assegno unico per i figli, il tema della scuola paritaria, anche il tema del fine vita si è toccato, si è constatato come le Regioni chiedano di venire incontro alla mancanza di legislazione, ma si sono fatti solo commenti su questa cosa; e ancora ad esempio l’Imu, sono stati questi i temi più o meno”.