Italia, Simest finanzia la crescita internazionale di 123 Pmi

Sono 123 le PMI italiane che – grazie a Simest – faranno a breve il loro ingresso sui mercati esteri promuovendo il Made in ITALY. La società, che insieme a Sace costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, nel bimestre gennaio-febbraio 2019 ha concesso finanziamenti per complessivi 35,9 milioni di euro ad aziende nazionali per operazioni commerciali in 18 Paesi: Albania, Algeria, Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Iraq, Kenya, Kuwait, Messico, Oman, Russia, Serbia, Stati Uniti, Svizzera, Tanzania, Turchia e Vietnam. Tra le imprese finanziate: Calzature Vigevano Sas è un calzaturificio di Trani (BT) che produce e commercializza scarpe da donna interamente Made in ITALY da oltre 25 anni. Grazie al finanziamento Simest “Programmi di inserimento sui mercati extra UE” aprirà una struttura commerciale in Albania in cui opererà un Temporary export Manager. L’azienda ha chiuso il 2017 con un fatturato di 2,2 milioni di euro occupando 25 addetti. Callesella Arredementi Srl è invece un’azienda di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, attiva nella progettazione e produzione di mobili e arredamenti completi per la casa in legno massello, in particolare cucine e complementi per la zona living. Ha ottenuto da SIMEST un finanziamento “Programmi di inserimento sui mercati extra UE” grazie al quale aprirà una sede a Miami che le permetterà di rafforzarsi sul mercato Statunitense. L’azienda, che nel 2017 ha fatturato 3,8 milioni di euro, effettua l’intero ciclo produttivo nello stabilimento di Cison di Valmarino che occupa 32 addetti.