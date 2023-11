Italia-Slovenia, Meloni “Appena possibile ripristineremo Schengen”

ROMA (ITALPRESS) – “Entrambi siamo consapevoli di come Schengen sia stata una conquista straordinaria che bisogna preservare. L’impegno comune è quello di ripristinare il regime ordinario dei confini appena le condizioni lo permetteranno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro sloveno Robert Golob.

“Abbiamo in questi mesi collaborato molto bene insieme – ha aggiunto Meloni -, entrambi sappiamo che per difendere lo spazio della libera circolazione interna ai confini europei è fondamentale continuare a lavorare sulla dimensione esterna. Più noi siamo efficaci nella difesa dei confini esterni dell’Unione Europea e più saremo efficaci nella difesa anche dei movimenti interni”.

