Italia-Sudafrica, a ottobre workshop congiunto sulla radioastronomia

L’Ambasciata d’Italia in Sudafrica e il Ministero della Scienza e Tecnologia sudafricano, in collaborazione con il Consorzio Inter-Universitario per la Data Intensive Astronomy, Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica) e Sarao (South African Radio Astronomical Observatory), stanno organizzando il workshop “Enhancing the collaboration in radio-astronomy between Italy and South Africa” che si terrà a Pretoria il 24 e 25 ottobre. Il meeting sarà organizzato in quattro sessioni: Osservazioni Ska e Very Long Baseline Interferometry – legami tra African Vlbi Network e Italian Vlbi Network, Vlbi con MeerKAT; Ska challenges – Big data e cloud computing; big data e data analytics; intelligenza artificiale per la radioastronomia; Collaborazioni industriali; Iniziative congiunte per la formazione e lo sviluppo del capitale umano in radioastronomia.