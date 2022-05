Sudan, a Khartoum onorificenza all’imprenditore Simone Boscardi

L’ambasciatore d’Italia a Khartoum, in Sudan, Gianluigi Vassallo, ha consegnato l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia all’ingegnere Simone Boscardi. Lo riferisce l’ambasciata stessa, pubblicando una foto della cerimonia tenutasi giovedì sera. Boscardi dirige la Khartoum Electric Industries Co. Ltd, “la più antica azienda italiana in Sudan e ha partecipato negli anni ad alcuni tra i principali progetti infrastrutturali nel Paese e ad interventi di utilità sociale”, scrive l’ambasciata.