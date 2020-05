Da Aldo Montano a Sofia Goggia, da Marco Belinelli a Danilo Gallinari, passando per Arianna Fontana, Elia Viviani, Filippo Tortu e tanti altri ancora. L’emergenza sanitaria legata al coronavirus entra in una nuova fase e in vista della ripartenza, gli atleti dell’Italia Team scendono di nuovo in campo per lanciare la campagna di sensibilizzazione #iomiproteggosempre.

