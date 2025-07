Italia travolgente: le azzurre volano in finale di Volleyball Nations League 2025

L’Italia della pallavolo femminile non si ferma più. Le azzurre di Julio Velasco hanno conquistato con autorità la finale della Volleyball Nations League 2025, superando per 3-0 le padrone di casa della Polonia nella semifinale disputata oggi all’Atlas Arena di Lodz.

Una prestazione impeccabile, quella messa in campo dalle campionesse olimpiche in carica, che hanno dominato in ogni fondamentale, imponendosi con i parziali di 25-18, 25-16, 25-14. Gara mai in discussione: la squadra italiana ha dimostrato sin dai primi scambi una superiorità netta, confermando l’ottimo stato di forma e la solidità costruita lungo tutto il percorso del torneo.

Le ragazze di Velasco — già vincitrici della VNL nel 2024 e medaglia d’oro ai Giochi di Parigi — si preparano ora a disputare la finale per il titolo, in programma domani sera alle ore 20, contro la vincente della seconda semifinale, in corso questa sera tra Brasile e Giappone.

Un appuntamento importantissimo per confermare la leadership mondiale e per provare a bissare il successo dello scorso anno, rafforzando così un ciclo vincente che ha riportato l’Italia ai vertici della pallavolo internazionale.

La finale sarà trasmessa in diretta TV e streaming, e si preannuncia come uno degli eventi sportivi più attesi