Italia-Turchia, Meloni incontra Erdogan “Confermata la solidità dei rapporti”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto contenta di aver accolto a Roma il presidente Erdogan e i suoi ministri. I nostri lavori sono stati molto produttivi, sono soddisfatta dei risultati raggiunti. La dichiarazione congiunta conferma solidità dei nostri rapporti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’incontro con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in occasione del IV vertice intergovernativo Italia-Turchia.

“Quella tra Italia e Turchia è una cooperazione a tutto campo, lo dimostrano le molte intese a livello governativo e gli accordi che verranno sottoscritti durante il business forum che vedrà la presenza di oltre 500 aziende”, ha aggiunto.

“L’Italia è il primo partner commerciale della Turchia nell’area del Mediterraneo, il secondo in Europa, con un interscambio cresciuto negli ultimi anni in modo considerevole passando da 26 miliardi nel 2023 al record di oltre 32 miliardi di dollari nel 2024, dinamica nella quale tra l’altro le esportazioni italiane hanno avuto un ruolo decisivo registrando nell’ultimo anno un aumento di oltre il 28% – ha sottolineato Meloni -. I nostri tessuti produttivi e industriali sono caratterizzati da un tasso di complementarità che è molto alto. In Turchia operano oltre 400 imprese italiane, i nostri imprenditori contribuiscono in modo rilevante alla produzione manifatturiera, allo sviluppo infrastrutturale, cresce la sinergia in settori ad alto potenziale a valore aggiunto”.



“E’ un quadro molto positivo, che ci ha fatto superare con ben 5 anni di anticipo l’obiettivo di un interscambio pari a 30 miliardi di dollari che aveva fissato l’ultimo vertice intergovernativo e che ci porta oggi ad alzare ulteriormente l’asticella, per cui abbiamo deciso di fissare un nuovo obiettivo e cioè di arrivare nel medio periodo a un interscambio che raggiunga i 40 miliardi di dollari”, ha proseguito il premier, ricordando anche che “Italia e Turchia condividono la responsabilità di organizzare insieme gli Europei di calcio nel 2032, una grande sfida per entrambi i nostri Paesi”.



“Le nostre relazioni, dal primo vertice intergovernativo, si sono rafforzate giorno dopo giorno. Riscontriamo sintonia su questioni importanti quali la sicurezza dell’Europa, la stabilità del Mediterraneo, la salvaguardia del legame transatlantico”, ha sottolineato Erdogan, che sull’Ucraina ha spiegato: “Abbiamo sottolineato il nostro forte sostegno all’integrità territoriale e alla sovranità. La Turchia, in quanto attore principale nel garantire la sicurezza del Mar Nero, continuerà a contribuire agli sforzi per trovare una soluzione”.

“Ho ringraziato il Presidente Erdogan per l’opera di mediazione che ha portato avanti fin dall’inizio della guerra di invasione russa dell’Ucraina, in particolare per far fronte all’impatto sulla sicurezza alimentare”, ha evidenziato Meloni, che ha aggiunto: “Ribadiamo il pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per arrivare a una pace giusta e duratura”.



Il presidente del Consiglio ha parlato anche di Medio Oriente: “A Gaza assistiamo a una situazione sempre più tragica. L’Italia sostiene gli sforzi che i Paesi arabi stanno portando avanti per garantire per lavorare non solo a un piano di ricostruzione credibile della striscia, ma anche a un quadro di pace e di sicurezza duratura a livello regionale”.



Erdogan sul Medio Oriente ha ribadito: “A Gaza purtroppo non si permette agli aiuti umanitari di entrare, la nostra priorità è ripristinare al più presto il cessate il fuoco”.

