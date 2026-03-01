Italia-Usa, la Regione Campania a New York per la promozione del turismo enogastronomico





Missione istituzionale a New York per la Regione Campania. L’assessorato al Turismo ha presentato al mercato statunitense un’azione di comunicazione di lungo periodo costruita in partnership con tre grandi compagnie aeree: Delta Airlines, United Airlines e American Airlines, con la collaborazione dell’Enit sede di NY. La delegazione campana ha ricevuto i saluti del console italiano a New York Giuseppe Pastorelli, della direttrice della sede Ice Erica di Giovancarlo e della responsabile della sede Enit di NY Caterina Orlando.

L’obiettivo dell’azione è supportare, in una partnership fra governance pubblica e impresa privata, l’investimento già messo in campo dalle tre compagnie aeree che nel periodo maggio-ottobre attivano voli diretti dagli aeroporti di New York verso l’aeroporto di Capodichino e voli interconnessi da Chicago e Philadelphia verso l’Italia. “Questa scelta strategica, operata da grandi aziende del trasporto aereo internazionale, mira a rafforzare i collegamenti oltreoceano puntando sulla Campania quale hub di riferimento anche per le regioni della Basilicata e della Calabria”, fa sapere la Regione. Per sostenere questo investimento e rafforzare la promozione della destinazione Campania sul mercato statunitense, l’assessorato al Turismo ha programmato un’azione di comunicazione nei principali aeroporti del Nord America, nel periodo marzo-giugno 2026, fase in cui si determinano le scelte relative alle destinazioni vacanziere.

Gli interventi promozionali si concretizzano in una campagna integrata che comprende pubblicità sui voli attraverso spot dedicati, programmazione su oltre 2.500 schermi in 90 aeroporti americani e canadesi, inserti periodici su Business Traveler Usa nelle versioni digitale e cartacea, nonché una campagna coordinata sui principali canali social media. La copertura è rivolta a viaggiatori di livello culturale alto, attenti e sensibili alla scoperta del patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico campano, con l’obiettivo di intercettare flussi qualificati e ad alta capacità di spesa.