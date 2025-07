Italia-Usa, Meloni: nazioni sorelle, relazione privilegiata

Roma, 2 lug. (askanews) – “Voglio ribadire la forza, la solidità dei rapporti tra Italia e Usa, nazioni sorelle, unite da una relazione privilegiata che si alimenta giorno dopo giorno e deve moltissimo ai 20 milioni italo-americani. Con Trump siamo sempre partiti ricordando questo legame straordinario, unico: è un punto di partenza per ragionare di come rafforzare le nostre relazioni, renderle ancora più forte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Villa Taverna alla cerimonia per la celebrazione 4 luglio, festa dell’Indipendenza americana.