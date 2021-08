Italia-Usa, Zappia incontra il vicesegretario del Tesoro Adeyemo: G20 di Napoli tappa importante

L’Ambasciatrice italiana in Usa, Mariangela Zappia, si è incontrata con il vice segretario al Tesoro Usa Adewale Adeyemo. I due hanno espresso piena sintonia di vedute tra Italia e Stati Uniti sull’avanzamento dell’agenda globale in vista dei prossimi appuntamenti del G20 presieduto dal nostro Paese. “Gli Stati Uniti e l’Italia stanno lavorando insieme su tutte le priorità, dal contrasto alla pandemia al cambiamento climatico, alla lotta alla corruzione, mirando a una ripresa economica solida e sostenibile, improntata alla transizione verde”, hanno rilevato Zappia e Adeyemo secondo quanto si legge in un comunicato dell’ambasciata. “L’accordo raggiunto al G20 di Venezia sulla tassazione delle multinazionali e i risultati del G20 sul clima di Napoli, tra cui la riaffermazione dell’impegno a mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2025 per sostenere gli sforzi di mitigazione e adattamento dei Paesi in via di sviluppo – prosegue la nota – costituiscono tappe importanti di questo percorso”. “Confidiamo nei prossimi appuntamenti dei ministri delle finanze del G20 per un ulteriore avanzamento sulla finanza per il clima e sulle altre priorità che condividiamo”, ha evidenziato l’Ambasciatrice Zappia. “Washington confida pienamente nella capacità della presidenza italiana di fare del vertice G20 di Roma del 30 e 31 ottobre un momento chiave della risposta internazionale alle grandi sfide globali. Sul piano bilaterale, Italia e Usa, uniti da valori condivisi e da una profonda fiducia reciproca, lavorano ad intensificare ulteriormente scambi e investimenti”, ha aggiunto Zappia.