Italia, in Veneto la 28esima Convention mondiale organizzata da Assocamerestero

Appuntamento in Veneto, dal 26 al 29 ottobre, con la 28ª Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, organizzata dal Nuovo Centro Estero Veneto e da Assocamerestero, in collaborazione con le Camere di Commercio di Treviso-Belluno, di Venezia Rovigo, di Padova e di Unioncamere. Il programma prevede due giornate di lavori associativi e due giornate aperte al pubblico: la mattina di lunedì 28 ottobre si svolgerà, presso la Sala Borsa della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, il Convegno dal titolo “Collaborazioni di business e network globali nuova frontiera di opportunità per l’internazionalizzazione di imprese e territori”. L’incontro si pone come un importante momento di confronto sul tema dell’attrazione degli investimenti esteri nel nostro paese. Il pomeriggio di lunedì 28 e martedì 29 ottobre sarà possibile incontrare i delegati delle CCIE partecipando agli incontri B2B e al Seminario “Il Veneto turistico si apre ai mercati esteri”.