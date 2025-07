Italia vince Nations League, azzurre battono Brasile 3-1 in finale

(Adnkronos) – L’Italia della pallavolo femminile trionfa in Nations League. La nazionale del ct Julio Velasco batte 3-1 il Brasile in finale oggi 27 luglio a Lodz, in Polonia, e conquista il terzo titolo dopo quelli vinti a Ankara 2022 e Bangkok 2024. Le azzurre si impongono con il punteggio di 22-25 25-18 25-22 25-22. Per la nazionale italiana il percorso in Nations League, è stato cristallino con 15 vittorie su 15 partite “che sommati a quelli ottenuti nel 2024 (tra VNL e Olimpiadi) fanno 29 consecutivi in match ufficiali”, sottolinea la Federvolley.