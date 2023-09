“Italia vincente”, Rastrelli (Fdi): Napoli protagonista della sfida di Governo

Con un partecipatissimo gazebo allestito questa mattina alla rotonda Diaz dal coordinamento cittadino partenopeo di Fratelli d’Italia e dal coordinamento napoletano Provinciale di Gioventù Nazionale, si è conclusa oggi anche a Napoli l’iniziativa “Italia vincente” organizzata dal coordinamento nazionale di Fratelli d’Italia.

“Napoli – ha sottolineato a margine dell’iniziativa il commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni a Napoli,cronache– è sempre più protagonista nelle scelte e nell’azione di governo e con grandissima partecipazione ed interesse dei cittadini abbiamo voluto evidenziare gli straordinari risultati di questo primo anno di governo”.

“Siamo orgogliosi del Governo Meloni – sottolinea Vincenzo Riemma, responsabile provinciale di Gioventù Nazionale -, dei risultati conseguiti e di un impegno per Napoli e per i giovani del Sud che non ha precedenti negli ultimi dieci anni governati quasi senza interruzione dalla sinistra. Ma i cittadini l’hanno capito”.