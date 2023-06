Italia Viva, Renzi apre l’assemblea nazionale a Napoli: Governo a casa con un’alternativa riformista

“La nostra tesi è che non si manderà a casa il Governo Meloni evocando il dramma dei controlli della Corte dei Conti o il martirio di Fabio Fazio o non si manderà a casa chiedendo la patrimoniale o insistendo sul reddito di cittadinanza, che è una battaglia contro senso e contro tempo, ma costruendo l’alternativa riformista, incalzandoli spiegando che su parole chiave come tasse e lavoro loro non ci sono”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nel discorso d’apertura dell’assemblea nazionale in corso a Napoli.