Italia Viva, Renzi dà appuntamento per sabato a Napoli: Manca giusto un anno alle Europee

“L’Enews di oggi serve innanzitutto per dare appuntamento agli amici di Italia Viva a Napoli il prossimo sabato, 10 giugno. Quando ci vedremo nella sala del Centro Congressi alla Stazione Marittima mancherà precisamente un anno alla data clou della politica europea. Il 9 giugno 2024 si voterà infatti per le Europee. Per questo abbiamo titolato la nostra assemblea: 365 all’alba, l’alternativa è riformista. Per evitare che l’Europa cada nelle mani dell’estrema destra, infatti, l’unica possibilità è l’affermazione dello schieramento politico di Renew Europe”. Così Matteo Renzi nella sua e-news.