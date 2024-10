Italian Carrier Strike Group si addestra con la Marina Indiana

Milano, 9 ott. (askanews) – Il Carrier Strike Group italiano, impegnato nella prima Campagna operativa in Indo-Pacifico, ha svolto due giorni di addestramento nelle acque dell’Oceano Indiano con una delle due portaerei della Marina indiana, la Vikramaditya e i suoi aerei imbarcati MIG-29K, Rafale e AWACS appartenenti allo Squadrone “Black Panther”, e con il cacciatorpediniere Visakhapatnam e gli aerei Su-30MKI dell’Indian Air Force.

L’attività, pianificata nel dettaglio nei giorni precedenti l’uscita dal porto di Mormugao, nello stato indiano di Goa, e ritmata dalle attività di scambio equipaggio e di key leader engagement (KLE), si è svolta tra esercitazioni di difesa aerea (ADEX), di tiro a fuoco con i calibri maggiori (GUNEX), di cross-deck, oltreché manovre cinematiche ravvicinate e attività di centrale operativa di combattimento (COC) e plancia.

Esperianza molto proficua per i piloti del Carrier Air Wing della Marina imbarcato sulla portaerei Cavour, del quale fanno parte anche i piloti del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare presenti a bordo con 2 velivoli F-35B.

L’attività in volo ha visto confrontarsi velivoli di caratteristiche molto differenti. Attività come queste consentono un confronto sul campo tra mezzi e tattiche diverse, anche distanti dagli standard NATO, e sono quindi foriere di sviluppi e miglioramenti oltre che fondamentale occasione per testare le procedure in vigore.

Questa opportunità addestrativa, che si inserisce a pieno titolo nella partnership tra Italia e India, ha dimostrato ancora una volta le spiccate caratteristiche di interoperabilità del Carrier Strike Group italiano.

Attività così spiccatamente multinazionali e interforze rappresentano una eccellente opportunità addestrativa per gli equipaggi della Squadra Navale della Marina che è presente, con le sue navi, contemporaneamente e quotidianamente negli oceani del mondo.

“È stato un privilegio addestrarsi e collaborare con la Marina Indiana – ha detto da bordo di Nave Cavour il contrammiraglio Giancarlo Ciappina, comandante dell’Italian Carrier Strike Group -. Un’occasione preziosa che ha avuto come obiettivo sviluppare la nostra interoperabilità con partner importanti, come già fatto anche nelle altre interazioni effettuate in questi mesi. Abbiamo rafforzato la cooperazione per garantire la sicurezza degli spazi internazionali e la libertà di navigazione e consolidato la capacità joint and multi-national expeditionary sea based, con particolare riferimento alle capacità di supporto logistico a favore di dispositivi aeronavali complessi in aree di non consueta orbitazione “.