Italian Council, incentivi all’arte contemporanea: stanziamento di 1,3 milioni dal Mibact

Ancora piu’ fondi per l’arte contemporanea. Con uno stanziamento di 1,3 milioni di euro, il ministro Dario Franceschini annuncia la nuova edizione di Italian Council – programma Mibact a supporto dell’arte contemporanea italiana e annuncia i 23 vincitori della VII call del bando, scelti tra circa 70 progetti pervenuti da tutto il mondo, per un totale di quasi 1,9 milioni di euro finanziati. “Investire sulla creativita’ contemporanea e’ uno degli obiettivi del mio secondo mandato. Se molto finora e’ stato fatto per conservare e valorizzare l’eredita’ del passato, e’ giunto il momento di dedicare maggiori risorse alla produzione artistica del nostro tempo. In quest’ottica Italian Council si conferma come iniziativa vincente per la promozione della creativita’ artistica dei talenti del Paese. Il Mibact sostiene questo progetto con risorse importanti. Le proposte selezionate testimoniano l’elevato livello qualitativo della produzione artistica italiana e sono espressione del grande interesse che le istituzioni internazionali dimostrano nei confronti della nostra arte”, ha detto il ministro Dario Franceschini.