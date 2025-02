Italian Council, quattordicesima edizione: contributi per 2,7 mln alla creatività contemporanea

Avviso pubblico per la quattordicesima edizione di Italian Council, il programma di contributi a supporto della creatività contemporanea italiana e impegnato nella promozione dell’arte e della ricerca artistica, critica e curatoriale italiane all’estero. A lanciarlo è stata la Direzione Generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura con un investimento di 2 milioni 700mila euro.

Negli anni il programma ha visto crescere sia l’entità degli investimenti che il numero di progetti finanziati: nel corso delle 13 edizioni precedenti, l’investimento complessivo è stato di quasi 20 milioni di euro, per un totale di 370 progetti finanziati a fronte di quasi 1250 candidature. Anche per questa quattordicesima edizione sono ammessi al contributo: progetti di committenza e acquisizione di una nuova opera d’arte con relativa promozione internazionale; progetti per la promozione internazionale di artisti, curatori e critici; lo sviluppo di talenti italiani all’estero. Tre gli ambiti di intervento: committenza internazionale di opere d’arte; promozione internazionale di artisti, curatori e critici italiani; sviluppo dei talenti. Possono presentare domanda di partecipazione gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, sia italiani che stranieri (come musei, istituti universitari, fondazioni, associazioni culturali, comitati formalmente costituiti). Il contributo richiesto non può superare l’80% del costo totale del progetto, con un tetto massimo che varia in base alla tipologia del progetto. I progetti devono svolgersi tra il primo luglio 2025 e il 31 agosto 2027.

Possono presentare domanda anche artisti, critici, curatori, e altri professionisti dell’arte contemporanea, con cittadinanza italiana o fiscalmente residenti in Italia, che rispondano ai requisiti del bando. L’importo richiesto per la borsa di ricerca non può superare 15.000 euro. I progetti devono svolgersi tra il primo luglio 2025 e il 31 ottobre 2026. Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite il Portale Bandi della Direzione Generale Creatività Contemporanea entro le 15 del 10 aprile 2025, seguendo con attenzione tutte le indicazioni riportate nell’avviso pubblico.