Italian Days: la mostra di Richard Avedon alla Gagosian Gallery di Roma prorogata fino al 27 giugno

Più di venti fotografie scattate da Richard Avedon in tutta la penisola italiana da Venezia a Roma toccando la Sicilia, personaggi iconici e figure del folclore italico ritratti con il suo stile unico. Diciotto fotografie esposte sono parte della serie Italy (1946-48) che racconta del suo primo arrivo in una Roma ridotta in macerie dopo il secondo conflitto mondiale. L’allestimento è stato ideato da Cecile Degos responsabile anche per Iconic Avedon: a centennial celebration of Richard Avedon. Il fotografo, nato a New York nel lontano 1923, era rimasto affascinato dalla bellezza e al tempo stesso dalla devastazione dell’Italia dell’epoca, dalla maestosità e imponenza della sua storia e delle sue radici soffermandosi anche sulla variegata presenza di quelle espressioni umane e di resilienza fissate per sempre nelle immagini grazie al suo medium. Fotografie che testimoniano un periodo che chiudeva le porte ad una delle tante pagine tristi della nostra storia ma che hanno illustrato e conservato quel barlume di speranza e di rinascita di un popolo massacrato da eventi storici e politici avversi e spietati. Un’Italia distrutta ma che ha saputo ricostruire attraverso quegli sguardi di attese, auspicando alla ripresa non solo globale ma anche individuale. Ogni fotografia racchiude una profondità di spirito ed un crescendo di variegate emozioni nascoste nelle espressioni dei volti dei protagonisti dei suoi ritratti. La mostra tende inoltre ad evidenziare attraverso la disposizione a gruppi di determinate fotografie, come Avedon si sia ispirato ed abbia attinto nei suoi lavori successivi alle immagini italiane scattate in quegli anni: ed è così che le gioie ed i dolori di Marylin Monroe e l’immagine che raffigura Ruby Holden hanno origine in quelle visioni fissate su pellicola delle strade romane, in quei personaggi ritratti nella capitale subito dopo la guerra. Anche l’autoritratto del fotografo del 1963 è affiancato dall’immagine orgogliosa di un giovane ragazzo siciliano scampato alla morte delle battaglie belliche e orientato con ottimismo alla speranza di ricominciare una vita nuova. Variegati soggetti sconosciuti delle strade Italiane alternati ai volti iconici dei personaggi del jet-set italiano ed internazionale: Audrey Hepburn, Fred Astaire, Dorian Leigh, Jacqueline Kennedy. Momenti memorabili, influenzati dall’esperienza romana orientati ad uno scopo comune: fissare grazie alla macchina fotografica emozioni uniche dei volti delle persone per catturare quell’umanità collettiva presente in ogni scatto del divenire.