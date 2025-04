Italian Gaming Awards 2025: FAMACS Agency, porta Napoli e la Campania tra i colossi del settore gioco

Tra i nomi di spicco del settore betting e iGaming internazionale emerge FAMACS, agenzia napoletana selezionata tra i finalisti degli Italian Gaming Awards 2025 nella categoria Best Marketing Campaign. L’evento, previsto per il prossimo 9 aprile allo Spazio Novecento di Roma, celebra le campagne più efficaci e innovative nel settore del gaming.

La presenza di FAMACS tra i finalisti testimonia il crescente potenziale della Campania nel panorama del digital Marketing prestato al settore gioco, un ambito con ampie possibilità di sviluppo ancora non pienamente sfruttate nella regione. Andrea Falco, SEO e Founder dell’agenzia, è tra i primi imprenditori a intuire come un background importante nel settore della comunicazione possa essere valorizzato in questa industria, portando l’eccellenza campana sul palcoscenico nazionale e internazionale.

FAMACS: una storia di successo made in Napoli

Fondata a Napoli, FAMACS si è rapidamente affermata su scala globale per la sua capacità di offrire strategie avanzate nel marketing digitale, con una forte specializzazione nella SEO offpage, in particolare nei settori più complessi come l’iGaming, l’agenzia ha creato una rete strategica di oltre 20.000 partner editoriali in Italia e all’estero, proponendo soluzioni personalizzate di article marketing per clienti di ogni dimensione.

«Da Napoli al mondo… è possibile» spiega Andrea Falco.

Il percorso che ha portato FAMACS agli Italian Gaming Awards è il risultato di un lavoro di squadra mirato, professionale e determinato. Mario Nuvoletto, Project Manager di FAMACS, commenta: «Essere selezionati come finalisti rappresenta un grande riconoscimento per tutto il nostro team. Abbiamo sempre creduto nel valore della strategia e della creatività, puntando con decisione sulla professionalità e sul miglioramento continuo. Questo risultato ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta e ci motiva a continuare a crescere».

Un segnale positivo per l’innovazione campana

La nomination di FAMACS rappresenta un segnale positivo per tutto il territorio campano, rafforzato dalla recente acquisizione da parte del gruppoHub Affiliations, anch’essa realtà napoletana e con cinque nomination agli IGA 2025. «Essere in finale agli Italian Gaming Awards è un traguardo significativo – conclude Falco -. Questo risultato è il frutto di un lavoro costante, orientato all’eccellenza e alla qualità dei rapporti con i nostri clienti e partner. Guardiamo al futuro con fiducia, con l’orgoglio di affermare le nostre radici nel panorama digitale globale».