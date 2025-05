Italian Green Factory, garantiti gli ammortizzatori sociali

“Quella di oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata una riunione positiva, che ha fornito le rassicurazioni richieste da Invitalia sull’eventuale proroga degli ammortizzatori sociali e ha stabilito un percorso di confronto, prima in sede locale con il coordinamento della Prefettura di Napoli, e poi presso lo stesso Mimit: ora Invitalia non ha più alcun motivo per non supportare appieno il progetto di Italian Green Factory”. È quanto sottolineano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, responsabile del settore elettrodomestici, Crescenzo Auriemma, segretario generale della Uilm Campania, e Antonio Accurso, segretario regionale della Uilm Campania. “L’obiettivo – spiegano i sindacalisti della Uilm – è stipulare l’accordo di programma, per portare a compimento il piano della Italian Green Factory di reindustrializzazione della ex Whirlpool di Napoli. Esprimiamo apprezzamento per la sollecitudine con cui grazie al Mimit si è superata l’incertezza emersa nell’ultimo incontro e chiediamo che si continui ad operare in modo celere. In particolare Invitalia deve rompere gli indugi e onorare gli impegni: al termine dei percorsi di formazione e di riqualificazione dei lavoratori, tutto deve essere pronto per la partenza del piano industriale”.