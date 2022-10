Italian Heritage Festival, il concerto di Gianluca Sciarpelletti chiude la fiera in Usa. Un’ovazione per il tenore

Grande successo Peachtree City, negli Usa, per il tenore Gianluca Sciarpelletti, il cui recital ha chiuso la seconda edizione dell’Italian Heritage Festival dedicata alle eccellenze del Belpaese. Magistralmente accompagnato al pianoforte dal Maestro Mauro Ronca, Sciarpelletti ha eseguito un ricco programma, dove non sono mancate romanze d’opera come “E lucevan le stelle”, dalla Tosca e “Nessun dorma” dalla Turandot di G.Puccini; musica popolare come Granada di A. Lara, “Mamma” di C. A. Bixio e le immancabili canzoni napoletane come “Core n’grato”, “Torna a Surriento” e “O sole mio”, oramai divenute patrimonio culturale dell’umanità. ” Il tenore – afferma il critico musicale Paolo Battaglia La Terra Borgese – è dotato di voce particolare che si distingue subito, timbro bronzeo, ricco di squillanti armonici, sempre generosa e puntuale negli acuti, rapisce, incanta e emoziona lo spettatore con il suo elegante fraseggio”.

Il concerto si è concluso con una standing ovation per il tenore italiano, “vero ambasciatore della nostra cultura che, con la sua voce notevole – afferma Battaglia La Terra Borgese -, porta l’arte del bel canto e la musica italiana nel mondo”.