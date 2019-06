Italian Innovation Day, via al bando: domande entro il 16 giugno

Dall’energia alla robotica, dalla logistica al gaming: anche quest’anno si terrà l’Italian Innovation Day in Giappone, una vetrina per startup e scaleup italiane a caccia di investitori. L’iniziativa nasce nel 2015 ed è organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo in collaborazione con altre istituzioni pubbliche, tra cui Invitalia, Ice e Jetro.

La quarta edizione dell’evento è in programma il 9 ottobre 2019 a Tokyo, dove quindici startup e scaleup avranno la possibilità di presentarsi di fronte a un vasto pubblico di importanti aziende e investitori giapponesi. Una quota fino a cinque startup è riservata ad imprese innovative che hanno ricevuto finanziamenti da Smart&Start Italia, il programma di incentivi finanziari gestito da Invitalia. Ciascuna startup dovrà riferirsi a una o più sfide comuni tra Italia e Giappone: migliorare la qualità della vita nelle società dell’invecchiamento; puntare a una crescita pulita e innovazione del workflow, verso un’economia basata sull’efficienza delle risorse; prepararsi alla realizzazione e gestione di eventi di dimensioni globali, quali le Olimpiadi di Tokyo e l’Expo di Osaka. Le aziende italiane interessate a partecipare sono invitate a presentare la propria candidatura entro il 16 giugno 2019.