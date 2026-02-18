Italian Innovation Linked debutta negli Stati Uniti

Roma, 18 feb. (askanews) – Debutta negli Stati Uniti Italian Innovation Linked, un’iniziativa pensata per valorizzare e connettere a livello internazionale il patrimonio scientifico e tecnologico italiano.

Il progetto mette al centro i principali parchi scientifici e tecnologici italiani, offrendo webinar e incontri online per scoprire laboratori, infrastrutture di ricerca e progetti d’eccellenza. L’obiettivo è creare un canale strutturato e accessibile per presentare competenze, modelli organizzativi e risultati concreti, in tempo reale e ovunque ci si trovi.

L’iniziativa punta a rafforzare la visibilità del sistema italiano dell’innovazione negli Stati Uniti, favorendo collaborazioni tra università, centri di ricerca e industrie tecnologiche, oltre a promuovere relazioni istituzionali e scambi di conoscenze.

“Con Italian Innovation Linked, l’Italia coordina e promuove la propria eccellenza scientifica e tecnologica a livello globale, consolidando la presenza e la reputazione internazionale, con particolare attenzione al mercato statunitense, spiega Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian Community.