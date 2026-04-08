Italian Lifestyle, aperta la call 2026: sfida per startup, Pmi e spinoff universitari

È aperta la call 2026 del programma di accelerazione Italian Lifestyle dedicata alla selezione di startup, Pmi e spinoff universitari che sviluppano tecnologie abilitanti nei settori del Made in Italy.

Giunto alla quinta edizione, il programma di accelerazione ha finora selezionato e supportato 24 progetti imprenditoriali, scelti tra centinaia di candidature, che hanno raccolto complessivamente circa 7 milioni di euro di capitali, avviato 240 Proof of Concept e collaborazioni con aziende partner, e generato oltre 140 nuovi posti di lavoro sul territorio. Le startup, le PMI e gli spinoff selezionati per l’edizione 2026 riceveranno un contributo di 20.000 euro da Fondazione CR Firenze e parteciperanno a un percorso di accelerazione della durata di 12 settimane per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, guidato da Nana Bianca con il sostegno e la consulenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center e l’affiancamento dei Corporate Partner Gucci, Sanpellegrino, Starhotels, Colorobbia, Cisco, Iren, Alpitour World e Terna.