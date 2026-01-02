Italiani, brava gente, salvo errori e omissioni

Vuole una vecchia credenza contadina che “chi ben comincia è a metà dell’opera”. Chi non segue tale percorso, non è preso in considerazione in prosieguo di quella prima affermazione e, se non è messa tra i pensieri da non affrontare del tutto, manca poco. È possibile così azzardare la tesi che la maggior parte dell’umanitá, tranne quella che, causa la differenza di fuso orario, dormiva, sia venuta a conoscenza in tempo reale o quasi di ciò che stava accadendo a Crans Montana, località turistica nella civile si, ma efficiente no… comment, Svizzera. Oggi è il terzo giorno successivo a quella tragedia e nessuno di quei morti è risorto o è prossimo a farlo. Ciò significa che un paese come quello, con una struttura geopolitica e economico finanziaria singolare o quasi, ha dei fianchi scoperti come tanti altri.È stata colta da un banale incidente che ha compromesso una serie continua di sue caratteristiche positive, una di esse in particolar modo: l’efficienza. È in base a quel requisito che una singolare Confederazione, che basa la sua peculiarità sul fatto che la produzione nazionale di reddito è costituita per la maggior parte dalla intermediazione finanziaria, vada avanti. Qualcosa che ricordi vagamente una struttura sociopolitica del genere è possibile trovarla in America Latina, precisamente in Uruguay. Come entra nel la vicenda l’Italia e il suo management? In quella tragica circostanza, una ipotetica gara per il primato della propria efficienza, il Paese si sarebbe visto riconosciute diverse lunghezze di vantaggio sulla Confederazione. Gli ospedali della regioni dell’ Italia Settentrionale si sono dichiaratil immediatamente disponibili a accogliere i feriti e non solo quelli italiani. Oltre a ciò, hanno messo a disposizione della macchina dell’assistenza di quel Cantone le rispettive flotte di eliambulanze. Non finisce qui di certo la tragedia d’Oltralpe. Il numero delle vittime è ancora estremamente approssimato. Se non fosse che la definizione efficiente nel contesto ha una connotazione che potrebbe tendere al macabro, si potrebbe affermare che il Paese, in una non augurabile competizione della qualità e efficienza della macchina dei soccorsi, primeggerebbe ancora con più vantaggio e maggior determinazione. Con l’augurio che non accada mai realmente.