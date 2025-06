Italiani in fuga dall’Iran, tappa a Baku e poi il rientro

(Adnkronos) – Un nuovo gruppo di connazionali ha lasciato Teheran. Dopo le prime 34 persone, giunte in Italia via Baku nei giorni scorsi, il secondo gruppo comprende 24 persone tra connazionali e familiari, partite nelle prime ore di questa mattina dalla capitale iraniana alla volta della città di Astara in Azerbaijan con l’assistenza dell’ambasciata d’Italia a Teheran.

Tra loro anche una mamma iraniana con il figlio di 18 mesi che è la compagna di un medico di Parma. Dopo circa nove ore di viaggio e una lunghissima attesa alla frontiera, il gruppo è stato accolto da rappresentanti dell’ambasciata italiana a Baku per poi spostarsi verso l’aeroporto della capitale azera nell’attesa di rientrare nel nostro Paese con i primi voli disponibili.

Un ulteriore convoglio dall’Iran, sottolinea la Farnesina, potrebbe partire da Teheran già il prossimo lunedì. L’uscita di nostri connazionali dall’Iran sta coinvolgendo anche altri Paesi limitrofi, come l’Armenia, la Turchia e il Turkmenistan. Assistito dall’ambasciata d’Italia ad Ashgabat, un connazionale ha attraversato la frontiera turkmena proprio oggi e potrà rientrare in Italia domani mattina. Le attività di assistenza della Farnesina coinvolgono anche i connazionali presenti in Israele. Per agevolare il loro rientro in Italia, un volo charter partirà da Sharm el Sheikh in Egitto il prossimo 22 giugno alla volta di Verona.