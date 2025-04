Italiani nel mondo, a Lione si è riunito l’Intercomites Francia

Roma, 1 apr. (askanews) – Sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 si è tenuto presso l’Istituto Italiano di Cultura di Lione il Comitato dei Presidenti – Intercomites Francia. I lavori sono stati organizzati in tre sessioni tematiche. Nel corso della prima sessione, “Disposizioni normative e buone pratiche”, sono stati comparati i contributi ordinari assegnati ed erogati dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale a valersi sul cap. 3103 nel biennio 2023-2024, constatando un generale aumento per l’esercizio finanziario 2025.

Sono state inoltre analizzate le criticità riscontrate nell’esercizio di rendicontazione dei bilanci, così come le buone pratiche sviluppate con i rispettivi Consolati Generali. Al riguardo, i Presidenti hanno concordato la data di una riunione tecnica per il giorno 8 aprile, al fine di rendere più organico lo scambio di esperienze, competenze e strumenti. La seconda sessione, “Verso una relazione Paese”, ha permesso ai Presidenti d’individuare, sentiti i rappresentanti della rete diplomatica e consolare presenti, una bozza di criteri utili alla redazione di una relazione sullo “stato della comunità”, che ogni Comitato si propone di redigere in prospettiva dell’annuale riunione di coordinamento consolare presso l’Ambasciata d’Italia in Francia. I criteri individuati nel corso dei lavori saranno oggetto di un’ulteriore riflessione e approvazione via mail da parte dei Presidenti, per garantire una struttura ragionata e funzionale all’obiettivo preposto.

Nella terza sessione, “Da grandi elettori a collaboratori del CGIE”, i Presidenti si sono confrontati sulle tematiche indicate dal Consiglio Generale degli Italiani all’Estero nella lettera del 13 gennaio 2025 indirizzata dalla Segretaria Generale a tutti i Comites, quali “messa in sicurezza del voto”, “legge sulla cittadinanza” e “nuova mobilità e incentivi di rientro”. In particolare, la sessione ha o=erto ai Presidenti l’opportunità di un complemento d’informazione, grazie al contributo dei Parlamentari e Consiglieri CGIE presenti, per elaborare internamente ai propri Comitati delle riflessioni più circostanziate, in prospettiva della prossima assemblea plenaria del Consiglio Generale.

Presenze Hanno partecipato ai lavori: Sara Fonsato, Presidente del Comites Chambery, Valentina Margiotta, Presidente del Comites di Lione, Francesco Attademo, Presidente del Comites di Marsiglia, Elisabetta Castellano, Presidente del Comites di Nizza, e Oleg Sisi, Presidente del Comites di Parigi e Coordinatore dell’Intercomites Francia. Per il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) erano presenti i Consiglieri per la Francia Maria Chiara Prodi, Segretaria Generale, e Nicola Carmignani, Segretario della Commissione III, unitamente ai rappresentanti della rete diplomatico-consolare italiana in Francia. I lavori sono stati inoltre arricchiti dalla presenza e dai contributi di tre Parlamentari italiani eletti nella circoscrizione Europa: il Senatore Andrea Crisanti (PD); l’Onorevole Simone Billi (Lega Nord), presente alla giornata di sabato 29 marzo; e l’Onorevole Toni Ricciardi (PD), presente alla giornata di domenica 30 marzo.