Italiani nel mondo, Paolo Petrocelli nominato Cavaliere della Repubblica

Roma, 5 mag. (askanews) – Paolo Petrocelli, Sovrintendente della Dubai Opera, il principale centro per le arti performative degli Emirati Arabi Uniti, è stato insignito a soli 40 anni dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, uno dei più alti riconoscimenti conferiti dallo Stato Italiano, per meriti nel campo della cultura, delle arti e della cooperazione internazionale.

Il titolo è stato conferito dal Presidente della Repubblica Italiana in riconoscimento dell’eccezionale contributo di Paolo Petrocelli nel promuovere la cultura e le arti a livello globale, rafforzando il dialogo tra istituzioni artistiche e musicali in Italia, in Europa e nel Medio Oriente. Con una carriera internazionale fondata su un impegno costante ed appassionato nel campo del management e della diplomazia culturale, Paolo Petrocelli ha ricoperto un ruolo di primo piano nel posizionare la Dubai Opera come un centro di riferimento per le arti performative, valorizzando il talento locale e promuovendo collaborazioni internazionali di eccellenza. Numerose le istituzioni nazionali italiane che hanno debuttato alla Dubai Opera sotto la sua direzione negli ultimi due anni, tra queste l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano ed il Balletto del Teatro dell’Opera di Roma.

L’Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, ha commentato così la nomina: “Sono molto lieto di questa onorificenza della Repubblica italiana conferita al Sovrintendente della Dubai Opera, Paolo Petrocelli. È il più alto riconoscimento non solo dell’eccellente lavoro svolto da Paolo Petrocelli alla guida del prestigioso Teatro dell’Opera della dinamica città emiratina, ma anche e soprattutto è l’apprezzamento per il suo contributo alla diffusione della musica lirica italiana, una delle più nobili e note espressioni della cultura italiana. Ricordo, tra i numerosi concerti tenutisi all’Opera di Dubai sotto la sua direzione, il successo del gala lirico del Teatro della Scala di Milano, in occasione della Cop28 e alla presenza del Presidente del Consiglio.”

“Accolgo questo riconoscimento con profonda gratitudine, come cittadino e come professionista impegnato nella promozione della cultura come strumento di dialogo tra paesi, popoli ed istituzioni”, ha dichiarato Paolo Petrocelli. “Ricevere questa onorificenza a Dubai, nella città in cui svolgo il mio attuale incarico internazionale, ne accresce ulteriormente il significato. In questo momento, mi sento di esprimere un pensiero d’incoraggiamento a tutti i giovani italiani, che lavorano ogni giorno in Italia e nel mondo, per rendere la musica e le arti sempre più accessibili e rilevanti, vive e necessarie per le nostre società.”

Considerato uno dei leader culturali di punta nel panorama internazionale, con un’esperienza pluriennale nel campo del management ed una carriera proiettata al mondo, Paolo Petrocelli, che ha da poco compiuto 40 anni, è oggi uno dei più giovani sovrintendenti alla guida di un centro per le arti performative in una delle grandi capitali globali. Nel 2023, il World Economic Forum lo ha nominato Young Global Leader, indicandolo tra le personalità under 40 più influenti a livello globale. Nel 2025 Arabian Business, la principale rivista economica araba, lo ha inserito tra le 100 personalità più influenti di Dubai.

Petrocelli ha ricevuto la Golden Visa degli Emirati Arabi Uniti, un permesso di residenza di dieci anni conferito dal Governo degli Emirati, in riconoscimento del suo significativo contributo allo sviluppo delle arti e della cultura nel Paese.