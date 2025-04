Italiani soddisfatti della propria situazione finanziaria

ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani sono soddisfatti della propria situazione finanziaria ma mantengono un atteggiamento prudente. A dirlo à l’edizione di marzo 2025 dell’Osservatorio Anima Il numero di chi percepisce l’inflazione come un problema importante è in calo, mentre la propensione agli investimenti si attesta ai massimi dall’inizio delle rilevazioni. La soddisfazione per i risultati dei propri investimenti è in risalita e si accompagna con un ritorno dell’interesse per il rendimento quando posto a confronto con la sostenibilità. Il 22% di chi si avvale dei servizi bancari e il 26% degli investitori ritiene che la situazione dell’Italia sia migliorata rispetto a un anno fa e le aspettative per il futuro restano stabili. Ma per quelle sulla propria situazione personale si registra invece un peggioramento. Il quadro migliora quando si passa ad analizzare la soddisfazione sulla propria situazione finanziaria attuale, che il 43% dei bancarizzati e il 58% degli investitori giudica “abbastanza” o “molto” solida.

