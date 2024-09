Italiano “Bologna in Champions con emozione e orgoglio”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Il livello è alto. Partiamo affrontando un avversario esperto in questa competizione come lo Shakhtar Donetsk. Con questo nuovo format, però, abbiamo la possibilità, soprattutto in casa, di fare vedere quanto valiamo. A partire da domani. Ci dobbiamo fare trovare pronti”. Così il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, alla vigilia del debutto in Champions contro la squadra ucraina. “L’emozione del debutto è sicuramente grande, è la competizione più prestigiosa, bella e seguita in tutta Europa”, spiega l’allenatore rossoblù che si prepara alla sua ‘primà nel massimo torneo continentale, dopo aver fatto grandi cose in Conference con la Fiorentina. “Nei due anni precedenti ho avuto l’occasione di essere protagonista di un percorso che ci ha portato a due finali europee che poi non si sono concluse bene, ma l’importante è il percorso, è quello che ti fa crescere, ti forma e ti dà grandi spunti per continuare a migliorare”, ha aggiunto Italiano. “Andremo in stadi gloriosi contro avversarie che in Europa hanno dettato legge, sarà un cammino bellissimo ed emozionante che vivremo con grandissimo orgoglio. Non vogliamo fare le comparse, cercheremo di dare il meglio del Bologna in ogni gara”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).