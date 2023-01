Italiaonline: Virgilio e Libero, ritorno graduale alla normalità. Ad horas servizi ripristinati per tutti

“Desideriamo aggiornare i nostri utenti sulla evoluzione della situazione. L’attività di fix sul bug del sistema operativo che ha generato il disservizio è stata completata dal vendor. Questo significa, per i nostri utenti, che prosegue il progressivo ritorno al normale funzionamento delle caselle mail di Libero e Virgilio”. Lo comunica Italiaonline in una nota. “Una parte della nostra utenza – si legge – ha potuto rientrare nella disponibilità della propria posta elettronica, mentre la restante parte potrà progressivamente accedere e utilizzare i servizi delle caselle di posta nelle prossime ore. In queste ore di ritorno alla normalità, è fisiologico un rallentamento delle riaperture a causa del carico di traffico accumulato nei giorni scorsi. Continueremo a comunicare attraverso i nostri touchpoint, fino alla completa risoluzione del problema”, conclude la nota di Italiaonline.