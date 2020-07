Italo, aumentano i servizi dal 2 luglio: 87 viaggi al giorno

Aumenta l’offerta di servizi Italo nel corso dell’estate: da domani, 2 luglio, i collegamenti giornalieri diventeranno 87, rispetto ai 48 attuali. Lo rende noto la societa’. Nel dettaglio, sara’ rafforzata la direttrice Torino-Milano-Roma-Napoli per un totale di 23 viaggi al giorno; novita’ per i servizi No Stop Roma-Milano: ci saranno 18 collegamenti diretti ogni giorno rispetto ai 7 di oggi. Aumentano i collegamenti da e per il Veneto: ripartira’ la linea Milano-Venezia con 7 viaggi quotidiani, ci saranno 9 nuovi collegamenti, per un totale di 19, sulla Venezia-Roma-Napoli e reintroduzione dei 2 servizi giornalieri fra Udine e la Capitale; novita’ anche per Verona che avra’ 2 servizi aggiuntivi con Roma, arrivando a 10 viaggi al giorno. E sempre da domani Italo arrivera’ a Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona grazie a 6 collegamenti quotidiani con le citta’ di Milano e Bologna. Per quanto riguarda il Sud, dopo il lancio dei collegamenti Torino-Reggio Calabria partiti lo scorso 14 giugno, si aggiungono 2 nuove fermate: saranno infatti servite le stazioni calabresi di Scalea e Vibo Pizzo, ognuna con 2 servizi al giorno (uno verso Roma, Milano e Torino ed un altro che le collega a Reggio Calabria).