Dal 27 maggio via a nuovi collegamenti Italo per la stazione di Caserta. Tratte A/R da Torino e Roma e A/R da Milano, che si affiancano a quelli già attivi di Trenitalia. Treni no stop, che effettueranno la sola fermata di Roma prima di raggiungere Caserta. Sarà quindi possibile raggiungere in poche ore il Nord Italia e la Capitale senza dover passare obbligatoriamente per Napoli.