Italpress Awards, Zappia “Bellissima iniziativa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Una bellissima iniziativa

di Italpress. Per me l’importanza di questo evento è proprio sottolineare il ruolo che hanno la stampa e il mondo della comunicazione per il lavoro che tutti noi facciamo. Io faccio il diplomatico, altri fanno altri mestieri, ma il modo in cui ognuno di noi può contribuire a una informazione giusta, corretta e sempre informata è fondamentale”. A dirlo è l’ambasciatrice italiana Mariangela Zappia in occasione della seconda edizione degli Italpress Awards che si sono svolti a Washington DC.

