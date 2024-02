Italrugby, ecco la squadra per il match con la Francia. Sei i cambi

Roma, 23 feb. (askanews) – Gonzalo Quesada, Ct dell’Italia di rugby, ha annunciato la formazione che domenica a Lille affronterà la Francia nella terza partita del Sei Nazioni 2024. Sono 6 i cambi rispetto alla squadra che aveva perso due settimane fa in Irlanda. In prima linea sono titolari Nicotera e Zilocchi. In terza linea, prima da titolare per Favretto e Ross con Lamaro, capitano, che torna a vestire la maglia numero 7. Page-Relo sarà il mediano di mischia titolare. Menoncello spostato all’ala con Federico Mori centro. In panchina, 6 avanti e 2 tre-quarti. Sarà il confronto numero 50 tra le due squadre, il primo a Lille nel match – diretto dall’inglese Christophe Ridley – che metterà in palio il Trofeo Garibaldi. Questa la formazione azzurra: Capuozzo; Menoncello, Brex, Mori, Ioane; Garbisi, Page-Relo; Vintcent, Lamaro, Favretto; Ruzza, Cannone; Zilocchi, Nicotera, Fischetti. A disposizione Lucchesi, Spagnolo, Ferrari, Canali, Zambonin, Zuliani, Varney, Marin.