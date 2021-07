“Italy a place to go”, webinar in Canada

L’ambasciata d’Italia in Canada di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Andrea Ferrari , ha presentato la terza conferenza di “Italy. A Place to Go”, che si tiene l’8 luglio e si concentra sui progressi del design e dell’architettura italiani. Un webinar, organizzato in occasione dell’’Italian Design Day’, che intende sottolineare come gli architetti italiani di oggi siano in prima linea nel design globale, moderno e sostenibile.

Il Giornale Diplomatico sottolinea come L’Italia è da sempre riconosciuta come trend setter mondiale e leader nel campo del design. È una nazione unica, che vanta una gamma molto diversificata ed estesa di progetti architettonici realizzati nel corso della sua storia. L’antica Roma e il Rinascimento italiano hanno visto fiorire in Italia un ricco patrimonio architettonico, che ha influenzato il design degli edifici di tutto il mondo. Ogni parte del Paese è ricca di meraviglie architettoniche.

Il tema della “Giornata del design 2021” è “Progetto e materia, nuove sfide sostenibili per la ripartenza del made in Italy”, un tema che racchiude in sé molti significati e che guarda al futuro. Design significa appunto soluzioni intelligenti che ci permettono di aumentare la nostra qualità di vita. La sfida è di farlo lasciandosi guidare dalla bellezza, dall’equilibrio e dall’armonia, e soprattutto dal rispetto per l’ambiente in cui viviamo.

Relatori del webinar su piattaforma zoom (ore 12, EDT), Maria Grazia Mattei, fondatrice e presidentessa di MEET, Digital Culture Center; Mario Cucinella, fondatore e direttore creativo di MC A – Mario Cucinella Architects. Per iscriversi, si poteva cliccare al link: https://zoom.us/webinar/ register/WN_SxQ1_nj6Qleqg- vDDatP-Q