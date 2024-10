I Thirty seconds to Mars per la prima volta a Napoli, il 6 luglio 2025 all’Arena Flegrea

Dopo il grande successo del Seasons World Tour 2024 nei palazzetti di Bologna e Torino, i Thirty Seconds To Mars arrivano in Italia con quattro imperdibili appuntamenti nel 2025. Domenica 6 luglio si esibiranno per la prima volta a Napoli, all’Arena Flegrea per l’ottava edizione del Noisy Naples Fest. Oltre alla tappa napoletana, unica data al sud Italia, la band californiana sarà anche a Milano il 2 luglio all’Ippodromo Snai San Siro, il 3 luglio alla Casa Rossa Arena di Gorizia e l’8 luglio al Collisioni di Alba.

A partire dalle ore 10:00 di martedì 29 ottobre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre su etes.it, ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

I quattro appuntamenti nel nostro paese sono una grandissima occasione per ascoltare i brani più iconici della band e i nuovi brani pubblicati nell’ultimo disco “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day” uscito il 15 settembre 2023 via Virgin Records.

I Thirty Seconds to Mars, band multi-platino composta dai fratelli Jared e Shannon Leto, faranno un ritorno trionfale con il loro sesto album in studio. “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”, infatti, inaugura una nuova era per la band statunitense, che non solo esplora i lati più oscuri dell’esperienza umana, ma anche la speranza, ricordando che anche di fronte a ostacoli apparentemente impossibili, c’è ancora bellezza da trovare nel mondo. Il singolo principale, “Stuck“, ha debuttato ufficialmente al numero 1 della classifica delle radio alternative e ha raggiunto la top 10 in Italia, segnando la più rapida scalata della carriera della band. In testa alla classifica dell’airplay tedesco, “Seasons“, singolo omonimo e attuale del tour, si chiede se siamo in grado di accettare il cambiamento mentre attraversiamo le diverse stagioni della vita.