ITS Academy, posto fisso, lavoro all’estero e smart working: tasselli di problemi giovanili di formazione e lavoro 

Pochi giorni or sono, sulle colonne de il denaro.it, dal titolo ’’Academy, una riforma prioritaria del Governo Draghi: al via nel 2023/24 con 48,3 milioni” (https://www.ildenaro.it/its- academy-una-riforma- prioritaria-del-governo- draghi-al-via-nel-2023-24-con- 483-milioni/) è apparso l’articolo, subito dopo l’evento della firma del nuovo Decreto di assegnazione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica agli ITS Academy, relativo al prossimo anno formativo 2023/2024 “garantendo una migliore attuazione della riforma degli ITS Academy e delle misure del PNRR”.

Gli Istituti Tecnici Superiori (tout court) sono stati introdotti in Italia con una riforma amministrativa, a partire dal 2007, e “si configurano, secondo il modello delle Fondazioni di partecipazione, con il coinvolgimento di regioni ed enti locali, enti di formazione e università, associazioni di categoria e imprese”. Il Governo Draghi, introduce una struttura più evoluta, scritta legislativamente, corredata da più grappoli normativi di tipo amministrativo e denominata Istituto Tecnico Superiore Academy (ITS). Sempre l’articolo sopra citato fa riferimento ad alcuni “pezzi di comunicazione”, di cui il primo è del 31 ottobre 2020,. da quando l’itinerario normativo di gestazione degli ITS era in corso, e apparsi, su: il Sussidiario.net, diretto da Luca Raimondi e Ildenaro.it, diretto da Alfonso Ruffo.

Leggendo questi articoli, quali “aide à la comprehènsion” sintetica, ma sufficiente per capire il valore e peso dato alla gestione delle complicanze derivanti dal difficile combaciare, già strutturalmente secolare, nonchè attribuibile alla pandemia Covid 19, tra la domanda di abilità e competenze, da parte delle unità produttive, con l’offerta assicurata dal caleidoscopico comparto formativo delle specializzazioni tecnologiche (e non) dei processi produttivi, d’altra parte associati, anche al difficile planare dell’accoppiata dad – smart working, di cui urge seguire, in profondità, a tutti i livelli, con sempre maggiore importanza quello governativo, con urgenza, per me studioso, anche interessantissima “curiosità”, dell’evolversi del nuovo mercato del lavoro.

Ci conforta Ubaldo Livolsi, professore di Corporate Finance e fondatore della Livolsi & Partners S.p.A., nel nuovo appuntamento con la sua rubrica ‘Crea valore’ con l’agenzia Dire, curata da Angelica Bianco, nell’articolo “Livolsi: Dalla scuola alla formazione al lavoro, i giovani siano al centro dell’agenda politica” (qui) https://www.dire.it/26-07- 2023/940462-livolsi-dalla- scuola-alla-formazione-al- lavoro-i-giovani-siano-al- centro-dellagenda-politica/

Il prof Ubaldo Livolsi svolge il tema della “specializzazione tecnologica descrivendo il caso della ITS Academy.

“Specializzazione tecnologica”

“Una delle riforme degli ultimi anni più importante è stata l’istituzione degli Its-Istituti Tecnici Superiori Academy Questi corsi di formazione altamente professionalizzanti, ad alto contenuto tecnologico e innovativo, sono resi possibili dalla sinergia tra scuole superiori, università e imprese e formano figure professionali dotate di un’alta specializzazione tecnologica in grado di consentire un inserimento qualificato nel mondo del lavoro. Essenziale è il contributo delle imprese: la strada è questa perché sono loro che creano lavoro. La riforma che mette al centro la scuola, le università, le imprese, i sindacati e le istituzioni sul territorio per avere successo deve essere inserita in un quadro di riforma e rivoluzione complessiva del Paese. L’Italia necessita di riforme strutturali da realizzare anche con modifiche costituzionali. Deve liberarsi del sistema dei privilegi e delle lobby da cui è frenata. L’obiettivo è dare un futuro ai nostri giovani in Italia. Così potremo anche riavvicinare i cittadini alla politica e al voto. Possiamo contare su imprenditori eccellenti e su un patrimonio finanziario privato notevole, che può essere investito anche nelle imprese. Ma per fare questo serve fiducia, anche per attrarre investimenti stranieri e nel contesto dell’Ue”.È essenziale predisporre un piano di medio periodo, che preveda investimenti in infrastrutture sostenibili, consegua una severa spending review e compia riforme improcrastinabili, a partire da quelle dell’istruzione, della giustizia e del fisco equo, che crei le condizioni per lo sviluppo” conclude Livolsi.

“I giovani sono disposti a mettersi in gioco– scrive ancora Livolsi in un breve ma eloquente paragrafetto intitolato “Il posto fisso non è più la priorità come una volta

e porta un’esperienza del mercato del lavoro lombardo”

-Non hanno recriminazioni verso la generazione dei loro padri che hanno occupato i posti di lavoro e hanno lasciato debiti. Significativa in questo senso è una recente ricerca “Giovani e lavoro”, realizzata dal Centro Studi Assolombarda ed Eumetra su un campione di 10.00 ragazzi tra i 19 e i 26 anni delle Provincie di Milano, Monza, Pavia e Lodi. I giovani manifestano una scarsa fiducia nel cosiddetto Sistema Italia, ma affermano anche di non volere in modo assoluto il posto fisso e di essere alla ricerca di una professione che consenta loro di conciliare il lavoro con la famiglia e il tempo libero. A ciò corrisponde anche l’intenzione di diventare imprenditori o liberi professionisti, espressa dal 57% degli intervistati, contro il 28% che rimane ancorato all’idea del lavoro dipendente”.

Infine affronta un altro tassello del fenomeno del mercato del lavoro italiano di cui è colpita, ahimè!, la mia famiglia.

”I giovani laureati che se ne vanno dall’Italia”

“Rifacendosi all’Istat, al suo ultimo e recente Rapporto quanto alle migrazioni- spiega Livolsi- sono circa un milione i nostri connazionali espatriati tra il 2012 e il 2021. Un quarto di questi è laureato. Se incrociamo questi dati con quelli del ministero dell’Università, si scopre che il 5/8% dei nostri giovani migliori lasciano il Paese. Nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni, il saldo migratorio delle persone con un titolo superiore è negativo per circa 79mila unità. Non solo, questa questione va inquadrata nel contesto del divario tra Nord e Sud dell’Italia. Mentre le regioni settentrionali riescono a compensare le uscite con l’attrazione di giovani provenienti dal mezzogiorno, il sud si ferma alla perdita secca di talenti. Il che crea un’altra spaccatura – come nel caso della prova Invalsi – una situazione insostenibile, che fa male a tutto il Paese. Qualcosa si sta muovendo. Il Pnrr ha permesso un aumento del 10% di ricercatori, con l’assunzione di 4mila nuovi professionisti. Sono state stanziate risorse finanziarie per oltre 18.000 borse di dottorato per il biennio 2023-24. L’obiettivo è di rispondere al fabbisogno di imprese di professionalità altamente qualificate e specializzate. Non solo, per combattere la fuga dei cervelli, è stata stabilito l’aumento dei compensi dei ricercatori fino al 30% se decidono di investire in Italia i finanziamenti ricevuti per progetti di ricerca“.

L’ultimo tassello, infine, dopo aver ringraziato del conforto del prof Ubaldo Livolsi sui tasselli precedenti è quello dello Smart Working.