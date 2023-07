Its Academy, una riforma prioritaria del Governo Draghi: al via nel 2023/24 con 48,3 milioni

Comunicato stampa di ieri venerdì, 21 luglio 2023, del Ministero dell’Istruzione e del Merito:

È stato firmato oggi il nuovo Decreto riguardante l’assegnazione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica agli ITS Academy per l’anno formativo 2023/2024, per un importo di 48.330.802,09 euro. Il fondo, atteso da Fondazioni ITS e Regioni, potrà essere utilizzato nel 2023 per finanziare i corsi e l’offerta formativa e anche per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate. L’assegnazione delle risorse verrà realizzata entro il prossimo 30 settembre, per consentire alle Regioni di procedere con le programmazioni dell’offerta formativa 2023/2024.

“Questo stanziamento è un nuovo passo nell’ottica di potenziare sempre più il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e garantire una migliore attuazione della riforma degli ITS Academy e delle misure del PNRR”, ha dichiarato il Ministro Valditara.

La riforma degli Its è vicina al traguardo. Un tassello fondamentale per azzerare il tempo di transizione dalla scuola al lavoro e ridurre i Neet

04.06.2022

Gli Its rappresentano la chiave autenticamente innovativa per incidere sui fattori indispensabili per un’economia basata sulla conoscenza e sul capitale umano

12.05.2022

Gli istituti tecnici superiori sono nati da una riforma asfittica, ma ora con il Pnrr possono essere rilanciati in modo serio per aiutare i giovani a trovare lavoro

24.04.2022

La riduzione della transizione scuola-lavoro può aiutare a rendere più efficace il legame fra mondo formativo e mondo produttivo

27.03.2022

Su infrastrutture e trasporti il ministro Giovannini gioca la partita della sostenibilità con una programmazione green che possa ridurre le disuguaglianze

14.10.2021

L’inserimento nel Pnrr del Servizio civile universale tra le politiche attive aiuterà a responsabilizzare di più i giovani, soprattutto i Neet

06.09.2021

Da Ferragosto l’Italia già dispone dell’acconto Ue del Recovery, ha avviato i primi provvedimenti 2021 e ha predisposto un innovativo “Piano Processo” di pianificazione

28.08.2021

Gli Its possono essere i pivot del piano Draghi per realizzare l’Obiettivo 4.4 dedicato all’Istruzione di qualità terziaria professionale per i giovani

05.07.2021

Il Pnrr vuole rilanciare il lavoro dei giovani: il dato statistico dei Neet e le elaborazioni della Tsl (durata della transizione scuola-lavoro) sono cruciali

03.06.2021

Gli Its sono ancora insufficienti, specie al Sud, ma hanno un notevole potenziale. E il sistema duale può essere rilanciato con i fondi del Recovery fund

31.10.2020, agg. alle 17:51

La riforma impostata dal governo Draghi anche per gli Its Academy, come per i Pnrr, va avanti in continuità

Dagli ITS alle New Academy: così la formazione cambia pelle

