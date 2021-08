Its “Bruno”, confermato alla presidenza Giuseppe Bruno. A settembre il corso di tecnico per l’Automazione integrata 4.0

Martedi 3 agosto 2021 nella splendida cornice di Villa Imperatrice a Flumeri, si è riunito il Consiglio di Indirizzo dell’Its “Antonio Bruno” che ha confermato alla presidenza Giuseppe Bruno, past President di Confindustria Avellino ed ha ampliato il Comitato Tecnico Scientifico con l’inserimento di ulteriori realtà imprenditoriali locali che contribuiranno al miglioramento dell’offerta formativa ed allo sviluppo dell’attività dell’ITS.

L’Its “Antonio Bruno” è un’importante realtà nata per mettere a disposizione dei giovani del territorio le esperienze di docenti provenienti dal mondo delle imprese al fine di offrire loro un’offerta formativa sempre più coerente con il fabbisogno del sistema industriale ed in particolare del settore meccatronico.

L’Its ha al suo attivo quattro percorsi formativi di cui uno concluso che ha permesso a tutti i diplomati di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro.

Confindustria Avellino è stata tra i soggetti promotori e fondatori dell’Its “Antonio Bruno”, consapevole della necessità di realizzare sul territorio un Istituto Tecnico Superiore in grado di fungere da raccordo tra il mondo della scuola ed il sistema industriale, sempre più alla ricerca di professionalità tecniche difficili da individuare nel nostro territorio.

Nel corso del Consiglio si è discusso del piano di sviluppo per il prossimo triennio ed è stato confermato l’ avvio al 30 settembre di un nuovo corso per “Tecnico Superiore per l’Automazione Integrata in ottica di Industry 4.0” e destinato a 23 allievi che saranno selezionati tra i migliori partecipanti al Bando pubblicato dall’ITS.

Tra i progetti presentati nel piano di sviluppo dal Direttore Tecnico dell’Its, ingegner Carmine Tirri, è stata evidenziata l’acquisizione di certificazioni regionali, nazionali ed europee (Erasmus Plus) per poter ampliare ulteriormente il proprio campo di attività al servizio dei giovani e delle imprese per lo sviluppo del territorio.