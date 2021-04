“It’s now or over”, nuovo programma radiofonico sulla città di Napoli: al via domani su Rai RadioLive con Marisa Laurito

Su Rai RadioLive, da martedì 27 aprile alle 13, e in replica poi il giovedì alla stessa ora, prenderà il via il nuovo programma “It’s now or over”. Il titolo è la traduzione inglese di “O sole mio”, la canzone napoletana più diffusa nel mondo, e non è stata una scelta casuale. Ideato e condotto da Gino Aveta, il programma radiofonico nasce infatti con lo scopo di divulgare il patrimonio storico, artistico e culturale della città di Napoli. In ogni puntata, guidati dal conduttore, gli ospiti racconteranno brevemente origini, tradizioni, curiosità della loro vita collegata direttamente alla canzone napoletana. Si inizierà con Marisa Laurito, che racconterà le sue passioni e i suoi progetti in qualità di direttore del Teatro Trianon Viviani. “It’s now or over” si avvarrà di volta in volta dell’ausilio dell’incredibile materiale dell’archivio storico della canzone napoletana della Rai realizzato dal C.P.T.V della Rai di NAPOLI dal 1999. Il programma si ascolta al link www.radiolive.rai.it, oppure su RaiPlay Radio e su tutti i device digitali.