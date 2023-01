ITS per Nuove Tecnologie per il Made in Italy, presentati a Gragnano i percorsi formativi

Per 60 ragazzi (nel primo dei 3 anni del progetto) tra i 18 e i 35 anni si aprono le porte di una nuova carriera. Grazie a tre corsi di formazione potranno apprendere gli strumenti per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese, per la realizzazione del design e del packaging e la digital strategy aziendale. Per introdurre nel mondo professionale queste persone, rispondendo a una precisa richiesta delle aziende del territorio di Gragnano, nasce un’academy che punta a formare figure professionali specialistiche, di cui il mercato del lavoro ha necessità, e che rappresenta per il territorio campano un’occasione di sviluppo territoriale di grande valore.

Nell’aula consiliare del Comune di Gragnano è stato presentato l’Its per Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Servizi alle imprese, nell’ambito dell’incontro intitolato “Qualità della formazione per una qualità del territorio” al quale hanno preso parte Lucia Fortini, Assessore alla Scuola,Politiche Sociali e Politiche Giovanilidella Regione Campania; Daniela Novi, Dirigente I.I.S. GIOVANNI XXIII di Salerno; Nello D’Auria, Sindaco del Comune di Gragnano; Roberto Sanseverino, Presidente Its per Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Servizi alle imprese; Alessandra Cirafici, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Raffaele Sibilio, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Con l’Its per Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Servizi alle imprese– si realizza un connubio virtuoso tra le imprese, il mondo della formazione e giovani. Un incrocio tra saper fare e saper formare che porterà lavoro e sviluppo al territorio.

“La scelta di puntare sull’internalizzazione, sul marketing e sul packaging sostenibile – spiega Roberto Sanseverino – ha un duplice obiettivo: creare tecnici di alto profilo che possano essere assorbiti dal tessuto produttivo e aiutare le imprese a crescere su nuovi mercati. Nasce oggi un Its academy della tecnologia sostenibile che porta le imprese del territorio campano a essere più strutturate”.

Il progetto ha l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate in particolare sul tema dell’internazionalizzazione e l’espansione su nuovi segmenti di mercato, la transizione digitale e l’Industria 4.0., soprattutto in rapporto alle strategie e politiche di marketing, e la green transition per il rilancio della manifattura innovativa ed ecosostenibile, trasferendo a tali figure competenze di supporto al rafforzamento della presenza delle realtà di impresa nei circuiti europei e internazionali.

“Gli Its sono uno strumento su cui noi abbiamo puntato tante risorse – ha commentato l’assessore Lucia Fortini -perché dà opportunità di lavoro ai ragazzi. Il 90% di loro finito il percorso riesce immediatamente a trovare lavoro perché si coinvolgono le imprese, gli enti locali, le scuole. Insomma un ottimo sistema per una Campania che possa rilanciare il tema del lavoro tra i giovani”.

I percorsi biennali che la Fondazione ITS attiverà mirano a formare figure che svolgeranno funzioni consulenziali specialistiche a imprese localizzate sul territorio regionale e/o nazionale operanti nella produzione di prodotti del Made in Italy. “Il compito dell’amministrazione è quello di creare delle opportunità per il futuro della città e soprattutto per i giovani. Attraverso l’Its ci aspettiamo un sistema di sinergia di 360 gradi – ha detto il sindaco D’Auria – tra imprese e mondo della formazione. I ragazzi avranno l’opportunità di studiare e approfondire tematiche importantissime che consentiranno loro di fare esperienza all’interno delle imprese e nel tessuto economico di riferimento. Questo è uno strumento indispensabile in cui crediamo vivamente”.

I tre percorsi formativi, afferenti all’Area Tecnologie per il Made in Italy- Servizi alle imprese, destinati a giovani e adulti con età tra 18 e 35 anni alla data della domanda di iscrizione in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ovvero diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e frequenza di un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore, saranno:

1) Tecnico Superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese (1800 ore)

2) Tecnico superiore per il marketing e la digital strategy aziendale (1800 ore)

3) Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti – design e packaging (2000 ore)

L’Indire, su incarico del Ministero dell’Istruzione, ogni anno realizza e gestisce la banca dati degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), contribuisce alla definizione dei criteri di monitoraggio e di valutazione dei percorsi ed elabora rapporti di monitoraggio che vengono messi a disposizione del Tavolo Tecnico Nazionale Paritetico degli ITS Academy.

Dal monitoraggio 2022, relativo ai percorsi conclusi nel 2020, emerge che l’80% dei diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma, di questi il 91% in un’area coerente con il percorso concluso.

I percorsi monitorati e valutati sono 260 attivati da 89 ITS Academy. Gli iscritti sono stati 6.874, i diplomati 5.280, gli occupati 4.218.

Partner di progetto

La Fondazione prevede la partecipazione pubblica, rappresentata daI.I.S. Giovanni XXIII (SA), l’I.I.S. Archimede (NA), l’I.I.S. E. Ferrari Castellamare – Gragnano (NA), l’I.T.E. Gallo – Aversa (CE), il Comune di Gragnano, il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli studi di Napoli Federico II e il Dipartimento di Architettura e disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli , e privata attraverso la partecipazione di aziende del territorio caratterizzate da elevate capacità di innovazione, interesse nei processi di internazionalizzazione e diversificazione, attive sul tema della sostenibilità ambientale: Nikura S.r.l., LS Partners S.r.l., Azienda Agricola Rusciano Domenico, Artem S.r.l., E- Laboro S.r.l.s., Studioesse S.r.l.., Strategic Consulting And Innovative Training S.r.l., Pastificio Artigianale Leonessa Snc, Oxfirm S.r.l., Fabricamente S.r.l., Pastificio Gentile S.r.l., Pastificio Gaetano Faella S.r.l., Pastificio Carmiano S.r.l..Sono presenti nel partenariato quattro enti di formazione professionale Eitd S.r.l.,Ares Associazione Ricerca e Sviluppo, Enaip impresa sociale srl, Skills Consulting srl, oltre CGIL Campania e Fondazione Colasanto.