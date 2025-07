Ius scholae, Donzelli (Fdi): se sinistra spera in crisi di governo rimarrà delusa

Roma, 3 lug. (askanews) – “La nostra posizione sulla cittadinanza è nota, diciamo che si è anche un po’ rafforzata con il referendum. Poi ovviamente non siamo sotto lo stesso partito, come ha detto lo stesso Tajani, ciascuno ha le proprie sensibilità, se a sinistra qualcuno spera che ci sia la crisi del governo Meloni su questo tema rimarrà deluso, come sempre”. Lo ha detto il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, parlando, a margine della festa di Fratelli d’Italia Roma, della proposta di legge di riforma della cittadinanza che Forza Italia che il partito azzurro sarebbe pronta a votare con l’opposizione.

“Quando arriverà” in Parlamento una proposta di legge, “se arriverà, si discuterà e si affronterà nei temi, la nostra posizione è nota, non è un caso che crea particolare tensione il fatto che Forza Italia abbia una posizione diversa dalla nostra. Il nostro programma è chiaro e su questo noi ci atteniamo”, ha aggiunto Donzelli.