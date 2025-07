Ius Scholae, P.S.Berlusconi: non condivido tempi e modi, altre le priorità

Cologno Monzese, 9 lug. (askanews) – Sullo ius scholae “condivido in linea di massima il principio ma onestamente ho dei dubbi sulla priorità, non mi sembra una necessità tra le prime per gli italiani, tempi e modi mi vedono un po’ scettico, questo è il mio pensiero”. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, nel corso della presentazione alla stampa dei nuovi palinsesti.

“E’ assolutamente falso che Tajani porti avanti lo ius scholae seguendo le indicazioni ideali di me e Marina – ha proseguito -. Se metto sulla bilancia ‘sei più a favore o contro’ io sono più contro che a favore: più contro perchè non è il momento, non mi sembra nelle prime cinque priorità del paese e degli italiani”.